Laura Müller zittert schon wieder bei "Let's Dance"

Zum zweiten Mal stand Laura Müllers Weiterkommen bei "Let's Dance" auf Messers Schneide. Lili Paul-Roncalli hingegen wurde gleich Doppel-Siegerin.

Siegerin der Herzen ...

... aber Punkte-Schlusslicht

Motsi bewertet strenger als Llambi

Doppel-Sieg für Lili Paul-Roncalli

Die frisch verlobte Laura Müller musste mit ihrem Profi-Tanzpartner Christian bei "Let's Dance" zum zweiten Mal vor dem drohenden Rauswurf zittern.. Es traf dann aber doch Martin Klempnow. Sein Jive bekam nur 18 Punkte, die Anrufe blieben auch aus. Frau Müller oder, wie Juror Joachim Llambi sie nannte,, bleibt den Zuschauern also noch erhalten. Das ist auch gut so, das Geld für(RTL schätzte ihn) muss schließlich irgendwoher kommen. Der Wendler behauptete zumindest noch vor kurzem, es nicht zu haben.Wer überraschenderweise nicht zittern musste, war Ilka Bessin. Dabei hatte sie schon wieder mit Abstand die wenigsten Jurypunkte. Das bewies, wie beliebt die Comedienne ist, denn Tanzen kann sie überhaupt nicht. Allerdings hat sie ein großes Talent, das die Zuschauer für sie zum Telefon greifen lässt: frech zurückreden. Das ist auch der Grund, warum sie als möglicher Ersatz für Moderatorin Victoria Swarovski gehandelt wird.Ilka und Erich bekamen für ihren Dschungelbuch-Tanz nur 12 Punkte von der Jury. Joachim Llambi entschuldigte sich bei ihr sogar für seine Kritik, aber er hatte einfach keine Charleston-Schritte erkennen können.Das genaue Gegenteil zur Punkte-Letzten Bessin war diesmal wieder Lili Paul-Roncalli. Die Latte lag hoch, sie und Massimo Sinato hatten in der Vorwoche die maximale Punkteanzahl geschafft. Diesmal gab's für ihren Paso doble nur 29 Punkte. Das Besondere: Der gestrenge Juror Joachim Llambi und Jorge Gonzalez gaben je 10 Punkte, 9 kamen Motsi Mabuse. Dass Llambi milder bewertet als seine Kollegen kommt nur einmal alle heiligen Zeiten vor.Auch Luca Hänni und Tijan Njie bekamen für ihre Tänze je 29 Punkte, trotzdem wurde Lili die Siegerin der Sendung. Sie konnte sich zur Discokönigin krönen. Beim Discofox-Marathon begannen alle gemeinsam auf der Tanzfläche. Wegen des nötigen Sicherheitsabstandes waren die Kandidaten durch Absprerrbänder voneinander getrennt. Ein Tanzpaar nach dem anderen wurde von der Tanzfläche geholt. Als erste musste Ilka gehen. Am Schluss triumphierte Lili Eine Entscheidung, die nicht allen gefiel.Massimo gewann den Tanz schon im zweiten Jahr in Folge und verhalf seiner Lili so zum Punkte-Gesamtsieg der Sendung.