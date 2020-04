Jetzt spricht Laura: "Wird keinen Ehevertrag geben"

Laura Müller redete im ersten Interview nach der Verlobung darüber, warum sie ihren Ring nicht trägt und über einen möglichen Ehevertrag.

Mit "versext und frivol" kündigte Frauke Ludowig in "Let's Dance" das erste Interview mit Laura Müller (19) an, seitdem sie ihre Verlobung mit Schlagersänger Michael Wendler (47) bekanntgab.Einer, der wissen muss, wie es Laura geht, ist Tanzpartner Christian Polanc, der wegen des intensiven Trainings wahrscheinlich mehr Zeit mit ihr verbringt als der Wendler. "Die beiden haben sich ganz toll lieb" und "die beiden haben sich gefunden", schwärmte er über die Verlobung. Der Wendler verbrachte einen Teil der Woche von Laura getrennt."She say yes!", jubelte der Wendler grammatikalisch falsch, nachdem Laurahatte. Ihren Ring trug sie bei "Let's Dance" am Freitag aber nicht. "Christian wird glücklich sein, dass er den Klunker nicht in die Haut gerammt bekommt", erklärte sie das Fehlen ihres neuen Verlobungsrings. Der Ring wird auf 15.000 Euro geschätzt, wie "RTL" verriet. Der Wendler befindet sich zur Zeit in Geldnot und jammerte bis vor kurzem noch, dass er sich keinen Ring leisten kann. Wahrscheinlich bot Laura deshalb kurz nach der Verlobungsbekanntgabe einean. Die Server des Juweliers brachen daraufhin zusammen."Es wird keinen Ehevertrag geben", sagt Laura sehr bestimmt. Der 47-jährige Michael Wendler besteht also nicht auf Sonderkonditionen. Vielleicht sollte aber SIE einen verlangen. Laura sammelt zur Zeit Instagram-Follower wie kaum eine andere. Nach Playboy-Shooting und weil sie bei "Let's Dance" erfolgreich das Tanzbein schwingt, ist sie in einem absoluten Karrierehoch. Das Geld bringt sie nach Hause, der Wendler hingegen musste seine Konzerte wegen der Corona-Krise absagen. Seinen letzten Hit "Egal" hat er auch mehr der Verarschung durch Oliver Pocher zu verdanken als seinen musikalischen Fähigkeiten.Laura ist das alles aber #egal. Sie freut sich auf die Hochzeit. Zu viele Details dazu will sie nicht verraten, denn RTL plant bereits eine zweite Staffel ihrer Doku-Soap "Laura und der Wendler - Total verliebt in Amerika". In der ersten Staffel. In der zweiten wird geheiratet. Und sollte ein Kind kommen, gehören die Rechte an der Berichterstattung zum Baby auch schon RTL, wie Wendler in der Doku-Soap verriet.