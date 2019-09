Lewandowski-Code: "Härte stachelt ihn nur auf"

Ivan Lucic entschlüsselt Polen-Star Robert Lewandowski Bild: picturedesk.com

Ex-Bayern-Goalie Ivan Lucic verrät Details und entschlüsselt Polen-Star Robert Lewandowski.

57 Tore in 107 Länderspielen! Robert Lewandowski ist Polens Superstar und Rekordtorschütze zugleich. Heute nimmt der 31-Jährige im EM-Quali-Hit Österreich ins Visier.



Ivan Lucic, Nummer eins der Wiener Austria, weiß, wie sich das anfühlt. Als dritter Goalie der Bayern bekam er von 2014 bis 2016 die Extraklasse Lewandowskis täglich im Training zu spüren.



"Er hat keine Schwäche, ist ein absolut kompletter Stürmer", beschreibt Lucic seinen Ex-Kollegen "Lewy" im "Heute"-Talk und verrät Details: "Nach jedem Training übt er Elfmeter. Er sagt an, wo er hinschießt, und der Ball schlägt auf den Zentimeter genau dort ein."



Der Eifer von Lewandowski beeindruckt Lucic bis heute. "Nach kurzer Zeit in München hat er sich den Fitnessraum der Bayern in seinem Haus eins zu eins nachbauen lassen. Verrückt! Gleichzeitig ist er ein ruhiger Typ, echt nett", erzählt der 24-Jährige.



"Er hat auch komische Tricks auf Lager. Er isst die Nachspeise vor dem Hauptgericht. Laut seiner Frau verarbeitet der Körper das Süße dann besser. Wenn er sein Leiberl auszieht, sieht man, dass es sich auszahlt. Ein Top-Athlet!"



Aber wie können Martin Hinteregger und Co. Polens Torjäger stoppen? "Ehrlich?", fragt Lucic: "Ich weiß es nicht." Kann man ihm mit gesunder Härte den Zahn ziehen? "Schlechte Idee, das stachelt ihn nur auf. Er verzweifelt nie, kommt immer wieder, bis er trifft."



Bleibt zu hoffen, dass nach Lucic nicht auch ÖFB-Goalie Cican Stankovic die Bälle von Lewandowski aus dem Tor holen muss.