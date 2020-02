Lindsey in Wien gesichtet: Kommt sie doch zum Ball?

Der ehemalige US-Skistar Lindsey Vonn wurde am Dienstag in Wien gesichtet. Nun brodelt die Gerüchteküche. Besucht die 35-Jährige etwa doch den Ball der Bälle?

Richard Lugner bekam von ihr einen Korb. Am Dienstag wurde Skistar Lindsey Vonn bei einem Dreh in Wien bei der Oper entdeckt. Mit Hund am Arm und Snack in der Hand wurde Vonn von einem Kamerateam gefilmt. Nun fragen sich Beobachter, ob Vonn lediglich für die Videoaufnahmen in Wien war, oder ob sie doch den Opernball besuchen wird.Am Montag kreiste ein rot-weißer Helikopter stundenlang über der Stadt. "Eine US-Produktionsfirma hat uns für Luftaufnahmen für eine Serie engagiert", bringt Filmemacher Irmin Kerck Licht ins Dunkel.Mehr könne er nicht sagen. Genauso wie Heli-Anbieter HubiFly hat Kerck eine Geheimhaltungsklausel unterschrieben. Ob Zufall oder nicht, gestern sorgte ein weiteres Filmteam auf der Wieden für Neugier. Angeblich dreht hier Amazon Prime, die Serie soll "The Pack" heißen. Ob die Drehs zusammenhängen?