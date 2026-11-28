i ÖSV-Superstar Vincent Kriechmayr. GEPA pictures

"Heute"-Ticker

Live ab 19.45 Uhr: Der Speed-Auftakt im Ski-Weltcup

Jetzt geht es auch für die Speed-Läufer los. In Copper Mountain steht der Speed-Saisonstart mit dem Super-G auf dem Programm. Wir tickern live.