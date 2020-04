LIVE: Die Feier zum 75. Jahrestag der Republik

Aufgrund der Corona-Pandemie fallen die Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag der Zweiten Republik heuer sehr minimalistisch aus. Hier gibt es den Livestream.

Das Jubiläum 75 Jahre Zweite Republik wird von der Coronavirus-Krise geprägt. Zwar legen heute sowohl die türkis-grüne Regierungsspitze als auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Burgtor Kränze nieder, doch ansonsten beschränken sich die Feierlichkeiten auf einen musikalischen Auftritt eines Philharmonikerquartetts im Kanzleramt und eine 15-minütige TV-Ansprache von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP).Begangen wird die Unabhängigkeitserklärung Österreichs wenige Tage vor Kriegsende. Die Gründungsmitglieder der Zweiten Republik, SPÖ, ÖVP und KPÖ, erklärten damals den Anschluss an Deutschland für nichtig. Noch am selben Tag wurde eine provisorische Staatsregierung unter Karl Renner konstituiert.