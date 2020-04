Strache: Regierungshilfen sind nur "Placebos"

Der Ex-FPÖ-Chef ist nun bei der Allianz für Österreich (DAÖ) und tritt mit dieser am Donnerstag vor die Öffentlichkeit. Wir berichten LIVE.

Der durch die Ibiza-Affäre gefallene Ex-Vizekanzler und Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache gab am heutigen Donnerstag seine erste Pressekonferenz für seine neue Partei, die Allianz für Österreich (DAÖ). Die Partei wird umbenannt, allerdings erst Mitte Mai.Diese Wiener FPÖ-Abspaltung will bei der Wahl im Herbst abräumen, Straches klare Ansage: Er will Wiener Bürgermeister werden. Für heute wurde uns ein "Rückblick und Ausblick" versprochen. Der neue Name soll Mitte Mai verraten werden, sagte Strache am Donnerstag.Dann beginnt er mit seiner Kritik an der Regierung. "Es ist Feuer am Dach", sagt er. Der morgige 1. Mai sei kein Tag der Freude, weil leider auch kein Tag der Arbeit. Nach Meinung Straches wurde mit den Grenzschließungen, der Bestellung von Schutzmasken und den flächendeckenden Tests des Gesundheitspersonals zu lange gewartet.Wie seine alte Partei ärgert sich Strache, dass die Regierung das alte Epidemiegesetz - mit einem Rechtsanspruch auf Entschädigung für die Unternehmen - ausgehebelt habe und stattdessen "nur" Kreditgarantien vergibt. Die Hilfen für Einzelunternehmen bezeichnet er als "Placebos", von denen man "nicht einmal ansatzweise" leben könne.Diese Parallele hat Strache aber scheinbar nicht erkannt, denn er konstatiert: "Die Opposition ist nicht existent." Es gebe da keinen Schulterschluss gegen die Regierung, den er sich wünschen würde.Erstmals für die DAÖ in Erscheinung getreten ist Strache am 26. Februar, beim Aschermittwochstreffen der Partei in der Wiener Prateralm. "Das Match in Wien lautet Ludwig gegen Strache", sagte er damals unter anderem