LIVE: Rendi-Wagner und Ludwig zu Stenzel-Auftritt

Der Auftritt von Ursula Stenzel (FPÖ) bei der Identitären-Kundgebung am Samstag, sorgte für heftige Kritik. Nun spricht die SPÖ.

Am Samstag fand die alljährliche Gedenkveranstaltung der Identitären anlässlich des Endes der zweiten Türkenbelagerung statt. Dabei sorgte allen voran der Auftritt der ehemaligen Bezirksvorsteherin Ursula Stenzel für Aufsehen. Alleine der Umstand, dass sich Stenzel bei einer Veranstaltung der Identitären blicken ließ, sorgte am Sonntag für helle Aufregung quer durch das politische Spektrum des Landes. Am Sonntag rechtfertigte sich Stenzel damit, dass sie nicht gewusst habe, dass sich unter den Teilnehmern auch Identitäre befinden würden.Noch am Sonntagvormittag haben die SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig eine Pressekonferenz einberufen. Mit "Heute.at" bist du live dabei. Was die beiden SPÖ-Granden zu sagen haben, siehst du im Video oben.