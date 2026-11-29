i Sturm Graz steckt aktuell in der Krise – vier Bundesliga-Spiele ohne Sieg. GEPA pictures

Bundesliga im "Heute"-Ticker

Live: Sturm empfängt WSG Tirol, Ried gegen Hartberg

Sturm Graz will gegen die WSG Tirol zurück in die Erfolgsspur. Ried kann mit einem Sieg im direkten Duell Hartberg überholen. Hier der "Heute"-Ticker.