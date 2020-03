Lkw-Fahrer lenkt 40-Tonner mit 2,28 Promille

Im Zuge von Schwerverkehrskontrollen konnten Wiener Polizeibeamte einen Lkw-Lenker aus dem Verkehr ziehen, der unter massiven Alkoholeinfluss hinter dem Steuer gesessen ist.

Am Dienstagmorgen führten Beamte der Wiener Landesverkehrsabteilung auf der Südosttangente (A23) Kontrollen im Schwerverkehr durch. Am Verkehrsanhalteplatz Kaisermühlen kontrollierten sie dabei unter anderem den Lenker eines 40 Tonnen schweren Sattelschleppers.Ein durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von 2,28 Promille. Auf Grund der starken Alkoholisierung wurde dem Lenker der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Außerdem musste der Lenker zur Sicherung des Strafverfahrens 1.600 Euro hinterlegen.