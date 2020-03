Lombardei fordert von Rom den "totalen Shutdown"

In der Lombardei steht das Gesundheitssystem vor dem Zusammenbruch. Die Regierung in Rom müsse eine komplette Ausgangssperre verhängen, fordert der Gesundheitsbeauftragte der Region.

Alleine aus der Lombardei wurden am Donnerstag 17.713 Infizierte gemeldet. Das ist rund die Hälfte aller Covid-19-Patienten ganz Italiens. Das Gesundheitssystem der Region steht vor dem Zusammenbruch.Die Regionalregierung hat deshalb Rom aufgefordert, einen "kompletten Shutdown" zu verhängen. "Es gibt keinen anderen Weg. Die Krankenhäuser sind am Ende der Kräfte, es gibt keine Therapie gegen Covid-19", wird der Gesundheitsbeauftragte der Lombardei, Giulio Gallera, in der Tageszeitung "La Repubblica" zitiert.Die Lage ist dramatisch, mittlerweile müssen sich nicht nur Menschen aus der Risikogruppe der Über-65-Jährigen auf den Intensivstationen betreut werden. "Die Zahl der Infizierten wächst weiter. Nicht nur ältere Patienten, sondern auch Menschen im Alter von 40 oder 50 Jahren werden eingeliefert , die beatmet werden müssen", so Gallera laut ORF weiter.Noch immer wurden viel zu viele Menschen auf den Straßen unterwegs sein, die verhängten Ausgangsbeschränkungen seien laut dem Gesundheitsbeauftragten zu wenig wirkungsvoll: "Das ist unannehmbar. Die Leute müssen zu Hause bleiben".Am Abend musste die Zahl der Todesopfer in der Lombardei erneut drastisch nach oben korrigiert werden: Innerhalb der vergangenen 24 Stunden waren 209 Menschen durch das neuartige Coronavirus ums Leben gekommen, insgesamt gibt es damit bereits 2.168 Tote.In ganz Italien sind neusten Angaben des Zivilschutzes zufolge seit 21. Februar 2020 3.405 Menschen an Covid-19 gestorben. Damit ist Republik auf der Apenninen-Halbinsel noch vor China (3.245) das Land mit den meisten gemeldet Todesopfern. Aktuell meldet Italien 33.190 Infizierte, 2.498 Personen liegen auf Intensivstationen. Es gibt aber auch gute Nachrichten: 4.440 Patienten haben sich wieder erholt und gelten als genesen. Darunter befindet sich auch jenes Touristen-Pärchen aus Wuhan welches die ersten Corona-Fälle Italiens gewesen waren.