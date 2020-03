Oberösterreicher holt sich in Corona-Krise Solo-Sechser

Gute Nachrichten für einen Glückspilz aus Oberösterreich! Der Glückspilz knackte in der Corona-Krise den Lotto-Doppeljackpot im Alleingang und ist jetzt zwei Millionen Euro reicher.

Das bringt sicher Freude in der Isolation: Ein Oberösterreicher hatte am Sonntag die sechs Richtigen auf seinem Wettschein und ist nun etwas mehr als zwei Millionen Euro reicher. Er hatte die vom Zufallsgenerator ermittelten und der Glücksfee gezogenen Zahlen zudem als Einziger auf dem Zetterl und ist nun Solo-Sieger.Wie Günter Engelhart von den Österreichischen Lotterienmitteilte, setzte der Spielteilnehmer aus Oberösterreich auf einen Quicktipp. Wie berichtet, werden die Lottozahlen derzeit nicht wie sonst üblich live im ORF gezogen , sondern in der Lottozentrale am Wiener Rennweg. Ein Notar beaufsichtigt selbstverständlich auch dort die Auslosung. Die Zahlen sind auf der Teletextseite 721 oder der Homepage win2day.at recherchierbar.liefert die am Sonntag ermittelten Zahlen untenstehend.Kein Aprilscherz: Beim Joker wartet bei der Ziehung am 1.4. ein Jackpot – die Zahlen wurden am Sonntag nicht geknackt. Auch bei LottoPlus gab es keinen Haupttreffer. Der Gewinn wird auf die 62 Fünfer aufgeteilt.3, 4, 6, 30, 36, 39; Zz: 58, 13, 17, 23, 33, 346, 5, 5, 2, 7, 8