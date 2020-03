Luca Hänni äußert sich zu "Let's Dance"-Vorwürfen

Die Hälfte der "Let's Dance" Profis will wegen der Corona-Pandemie nicht mehr weitertanzen. Punkte-Sieger Luca Hänni gehört eindeutig nicht dazu.

Die Pandemie macht auch vor der RTL-Show keinen Halt: Die "Let's Dance"-Kandidaten tanzen auch am Freitag wieder ohne Publikum. Anfang der Woche hat, um bei seiner kranken Frau in Spanien sein zu können. Die, fühlen sich aber von "RTL" unter Druck gesetzt, wie einer der Profis, der anonym bleiben will, verriet."Es gibt bei uns zwei Gruppen mit jeweils fünf Leuten. Aber die, die aufhören wollen, werden mehr", verriet einer der Tänzer "Bild". Eine Tänzerin soll gar Corona-Symptome haben – die Produktion habe ihr jedoch gesagt, sie solle den Test nicht machen.Ganz anders sieht die Situation bei Vorwochen-Punktesieger Luca Hänni aus. Der schwimmt auf der Erfolgswelle und lässt sich auch von Corona keinen Strich durch die Rechnung machen.Der Schweizer Hänni und seine Tanzpartnerin Christina Luft trainieren fleißig weiter und freuen sich auf die kommende Show am Freitag.Auf Anfrage von "20 Minuten" bestätigt der ehemalige DSDS-Gewinner: "Ich fühle mich hier sehr gut und sicher aufgehoben. Die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen sind streng und man achtet sehr darauf, dass sie eingehalten werden."