Was läuft zwischen Luca und seiner Partnerin?

Zwischen dem Schweizer DSDS-Gewinner und seiner Freundin ist es aus. Bei "Let's Dance" begeistert bei sexy Tänzen mit seiner Profi-Partnerin. Ist da mehr?

Luca heischte um Mitleid

Ex fragt sich warum Leben "derart am Arsch ist"

Amräumte Luca Hänni so richtig ab. Von der Jury bekam er die volle Punktezahl für seinen Contemporary-Tanz. Die Chemie zwischen Luca und seiner Profi-Partnerin stimmt. Aber ist da mehr?Beim Tanz-Auftritt des 24-Jährigen mit Christina Luft war für die Zuschauer nicht der Tanz die Hauptsache, sondern seine Trennung von Freundin Michele. Die Lehrerin und der Sänger waren über ein Jahr zusammen, vergangene Woche kam die Nachricht vom Liebes-Aus. Luca machte Schluss, entschuldigte sich auf Instagram bei ihr. Er müsse sich selbst finden und mehr auf sich konzentrieren.. Doch das bestätigt der Sänger nicht. "Kommen solche Gerüchte nicht jedes Jahr auf?", antwortete Hänni auf Nachfrage von " Promipool.de " zur Beziehung mit seiner Tanzpartnerin. Er nehme solche Gerüchte nicht ernst.Bei der Videoeinspielung vor dem Tanz plauderte der Sänger darüber, was für eine harte Zeit er wegen der Trennung gerade durchmacht. Wer dem Sänger und seiner Ex auf Instagram folgt, weiß jedoch, dass es Michele ungleich schlechter geht.Michele schrieb sich ihren Herzschmerz von der Seele: "Manchmal im Leben kommst du in eine Situation, in der du dich fragst, warum um Himmels willen dein Leben derart am Arsch ist. Wenn das passiert, nimm dir Zeit. Weine. Schreie. Verstecke dich unter deiner Decke." Während sie sich zuhause verkriecht, zeigt sich Luca von seiner gewohnt-fröhlichen Seite.Für Lucas Schmerz hatte das Twitter-Publikum bei "Let's Dance" deshalb wenig Mitleid über.Dass Luca viel Zeit mit seiner Profi-Parnterin verbringt, zahlte sich tänzerisch aus. Für seinen Contemporary streute ihm die Jury Rosen. Sogar der sonst so strenge Joachim Llambi vergab zum ersten Mal in dieser Staffel 10 Punkte und die anderen zogen mit – Luca bekam die Höchstpunktezahl von 30.Besonders viel Zuschauern und Jury auf, wie gut Christina und Luca harmonieren. "Luca ist Sex pur!", schwärmte sie in der Vergangenheit in die Kamera und witzelte beim Training, dass er aussehe "wie eine Ganzkörper-Erektion".Kein Wunder, dass da Liebesgerüchte entstehen. Doch was glaubst du, was zwischen den beiden läuft?Die Promis bei Let's Dance 2020: