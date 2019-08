Vierjährige aus Wien neben Vater von Ast erschlagen

Flugrettungshelikopter Martin 4 am Stützpunkt in Matrei

Ein tragischer Vorfall stürzte am Freitag eine Urlauberfamilie aus Wien ins Unglück: Bei einer Wanderung in der Mauthner Klamm wurde eine Vierjährige von einem Ast erschlagen.

Ein 55-Jähriger aus Wien war am Vormittag mit seiner Frau und Tochter (4) zu einem Familienausflug in die Mauthner Klamm bei Kötschach-Mauthen im Kärntner Bezirk Hermagor aufgebrochen.Die Familie wanderte bis hinauf zur sogenannten Schwarzbrunnquelle. Plötzlich brach ein teilweise morscher Ast rund 80 Meter über den Köpfen der Familie ab und stürzte über die Felskante der Schlucht. Das Mädchen, das sich direkt neben seinem Vater befunden hatte, wurde von dem Holzstück getroffen und sackte schwerst verletzt zusammen.Sofort wurden Bergrettung sowie die Notärztin des Rettungshubschraubers "Martin 4" alarmiert, welche das kleine Mädchen bargen und ins Klinikum Klagenfurt flogen. Doch die Ärzte konnten ihr noch so junges Leben nicht mehr retten, sie verstarb kurz darauf an den Folgen des Unfalls.(rcp)