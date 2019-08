Mann mit TV auf dem Kopf verteilt, ähm, Fernseher

Ein Mann hat als Fernseher verkleidet alte TV-Apparate auf diversen Veranden in den USA verteilt. (Video: 20 Minuten/James Simon via Storyful)

Kuriose Geschichte aus den USA: Mehrere alte Röhrenfernseher wurden auf diversen Veranden abgestellt.

Es gibt Dinge, die muss man nicht verstehen. In Henrico County, im US-Bundesstaat Virginia, wurden mehr als 50 alte Röhrenfernseher vor verschiedenen Häusern abgelegt.Alle Fernseher wurden mit dem Bildschirm in Richtung der Haustür abgelegt. Die mysteriösen Lieferungen wurden von diversen Haustür-Kameras festgehalten. Sie zeigen ein bizarres Bild. Ein Mann mit dunklem Overall, der einen Röhrenbildschirm als Maske trug, stellte die Fernseher vor den Häusern ab, winkte der Kamera zu und machte sich aus dem Staub.Die Polizei geht davon aus, dass der Mann nicht allein gehandelt hat. In einem weiteren Video wurde eine Person mit weißem Anzug und TV-Maske entdeckt. Weitere Ermittlungen soll es nicht geben. Ein Sprecher zur " Washington Post ": "Wir stellten fest, dass es keine Bedrohung für die Bewohner gab und dass dies eine reine Unannehmlichkeit war. Es war einfach einzigartig."Immerhin mussten sich die Empfänger nicht selbst um die Entsorgung der alten Geräte kümmern. Angestellte der Stadt sammelten die Fernseher ein und brachten sie zur Entsorgungsstelle. Die Einwohner fanden es durchaus einen gelungenen Streich. Ein Empfänger sagte: "Ich finde es großartig, eine lustige Geschichte wie diese zu haben, obwohl so viele Tragödien passieren. Zum Glück habe ich schon einen Fernseher."Übrigens: Selbst wenn die Polizei den "TV-Weihnachtsmann" identifizieren könnte, würde es wohl keine Anklage geben. Der Polizeisprecher sagt: "Es wurde nichts auf böswillige Art getan." Einen Grund für die Aktion gibt es bislang nicht.(fss)