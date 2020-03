Mann nach Stangenangriff auf Frau in Justizanstalt

Jener 51-Jährige, der in Bad Vöslau (Baden) mit einer Stange auf seine Gattin (49) losgegangen war, wurde in die Justizanstalt Wr. Neustadt eingeliefert.

In Bad Vöslau war es am Dienstag zu hässlichen, häuslichen Szenen gekommen: Ein Mann mit einer Stange drosch auf seine Gattin ein. Entgegen ersten Befürchtungen wurde das Opfer nicht schwer verletzt ( "Heute" berichtete ). Die Frau wurde im Krankenhaus untersucht und es wurden "nur" leichtere Blessuren festgestellt.Der Verdächtige wurde polizeilich einvernommen und dann über die Anordnung der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.Erst vor knapp zwei Wochen hatte eine 34-Jährige in Bad Vöslau mit einem Messer auf ihren Mann eingestochen ( "Heute" berichtete ).