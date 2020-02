Marek gibt Mikro weiter, sein Sohn übernimmt

Andy Marek übergibt das Mikro an seinen Sohn Lukas Marek.

Kult-Stadionsprecher Andy Marek gibt am Sonntag das Mikrofon bei Rapid ab. Nach 27 Jahren hört die "Stimme Rapids" auf, "vererbt" das grün-weiße Mikrofon an seinen Sohn.

Ein Marek geht, ein anderer kommt! Seit 1992 jubelten die Rapid-Fans der Stadionsprecher-Ikone zu, feierten Tore, Titel und Triumphe mit der markanten Stimme des 57-Jährigen.Rapid ohne Marek ist fast nicht vorstellbar. Das sahen offenbar auch die Grün-Weißen so. Denn auf Andy Marek folgt dessen Sohn Lukas Marek.Der wird künftig neben den Ansagen im Stadion auch Rapid-Events oder die auf W24 ausgestrahlte Rapid-Viertelstunde moderieren. Als fixer Angestellter in der Geschäftsstelle wird er künftig als Bindeglied zwischen Kundenservice, Kommunikation und Marketing tätig sein.Nicht an den Sohn weitergegeben wird die Klubservice-Leitung, die der Stadionsprecher seit 1998 ausgeübt hatte. Geleitet wird die Direktion künftig von Klaus-Peter Aumayr, unterstützt von Clemens Pieber, dem Bereichsleiter Merchandising, Lizenzen und des Rapideums. sowie der Fanservice-Beauftragte Martina Mosovsky und dem Fanbeauftragten Robert Racic.