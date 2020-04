Fauli ist nicht Stefan Raab: Fans sind bitter enttäuscht

Das Faultier wurde im "Masked Singer"-Finale zum Sieger gekürt. Hinter dem Kostüm steckte der deutsche Schauspieler Tom Beck.

"Den Mist schau ich nie wieder"

So reagiert Tom Beck auf die bösen Tweets

Vier maskierte Promis kämpften am 28. April im großen Finale von "The Masked Singer" um den Sieg. Am Ende ging das Faultier als Gewinner hervor. Schon seit Wochen kursierten Gerüchte, dass der Comedian Stefan Raab dahinter steckt. "Das muss er sein. Sonst schau ich das nie wieder", drohten zahlreiche Fans auf Twitter.Kurz vor Mitternacht gab es dann endlich die Auflösung: Schauspieler Tom Beck ("Alarm für Cobra") ist das Faultier – für viele Zuschauer eine herbe Enttäuschung. "Dreckssendung. Den Mist schau ich nie wieder. Wochenlang wird uns Hoffnung gemacht und jetzt so ein Mist!", ärgert sich ein Fan der Show. Ein anderer schreibt: "Erst Corona, dann heiratet Wendler Laura und jetzt hat Tom Beck #TheMaskedSinger gewonnen. Warum hasst uns Gott so?"Und was meint eigentlich Tom Beck? Er freut sich über den Sieg, weiß aber, dass viele Zuschauer nicht happy darüber sind. Noch in der Sendung meinte er in der Show: "Ich hoffe, ihr seid nicht allzu enttäuscht, dass ich nicht Stefan Raab bin." Auf Platz zwei landete übrigens der Wuschel. Dahinter steckte der 20-jährige Teenie-Schwarm Mike Singer. Den dritten Platz machte Sänger Gregor Meyle (der Drache), der in der Live-ShowDie bösen Tweets der Zuschauer