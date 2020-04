Der "Masked Singer"-Drache hatte Corona

Hinter dem Kostüm des Drachens steckte Gregor Meyle. In der Show verriet er, dass er positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Der Hase ist eine RTL-Moderatorin

Zwei Wochen lang pausierte ProSieben die TV-Show "The Masked Singer", weil sich. Inzwischen ist klar: Einer davon war Gregor Meyle ("Keine ist wie du"). Er steckte im Kostüm des Drachens, wie er im großen Finale am Dienstag (28.4.) enthüllte."Es ist Wahnsinn, dass wir diese Show trotzdem machen konnten. Wir mussten tierisch aufpassen", meinte der Musiker in der Sendung. Trotzdem sei Meyle froh, dass es möglich war, die Show weiterhin zeigen zu können: "Das Schönste war die Leute von der Scheiße abzulenken." Im Finale sang er die Songs "You know my Name" aus dem Bond-Film Casino Royale sowie "Wonderful Life" von Black.Was die Jury glaubte, wer hinter dem Kostüm des Drachens steckt: Andreas Bourani, Gregor Meyle, Max GiesingerWas Twitter glaubte: Jim Pandzko, Gregor Meyle, Andreas BouraniMeyle landete bei "The Masked Singer" auf dem dritten Platz. Davor musste der Hase seine Identität lüften.