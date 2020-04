Das Faultier gewinnt "The Masked Singer" 2020

Am Dienstag zeigte ProSieben das große Finale von "The Masked Singer": Wir verraten, welcher Promi hinter welchem Kostüm steckt.

Bis zum bitteren Ende rätselten die Zuschauer: Welcher Promi steckt hinter welchem Kostüm? Per App konnten die Fans für ihre Favoriten abstimmen. Doch bevor es die große Auflösung gab, mussten die vier verbliebenen Teilnehmer noch einmal im großen "Masked Singer"-Finale ihr Gesangstalent unter Beweis stellen.Zu den Finalisten zählten der Wuschel, das Faultier, der Drache und der Hase. Als erster flog der Hase raus.Dann traf es den Drachen: Es war Sänger Gregor Meyle, wie die meisten auf Twitter vermuteten. Dafür überraschte er mit einem anderen Geständnis:Auf dem zweiten Platz landete der Wuschel alias Mike Singer. Auch diese Enthüllung war keine große Überraschung. Am Ende ließ dann der Sieger – das Faultier – seine Maske fallen. Dahinter steckte Tom Beck ("Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei") – eine große Enttäuschung für die Twitter-Gemeinde.Die meisten Zuschauer waren nämlich fest davon überzeugt, dass der deutsche Comedian Stefan Raab sich hinter dem Kostüm des Faultiers verbirgt. "Schau ich nie wieder", meinte ein Fan.Am Jurypult nahmen – wie immer– Rea Garvey und Ruth Moschner Platz. Der Ratestar war diesmal der ehemalige "Masked Singer"-Gewinner Max Mutzke alias "der Astronaut" (vergangene Woche war es).Song: "Great Balls of Fire" von Jerry Lee LewisWas die Jury glaubte: Sonja Zietlow und Martina HillWas Twitter glaubte: Maren Gilzer, Jasmin Wagner, Enie Van De Meiklokjes und Sonya Kraus.Songs: "Wonderful Life" - Black und "You know my Name" aus dem Bond-Film Casino Royale.Was die Jury glaubte: Andreas Bourani, Gregor Meyle, Max GiesingerWas Twitter glaubte: Jim Pandzko, Gregor Meyle, Andreas BouraniSongs: "The Lazy Song" von Bruno Mars, "Say You Won't Let Go" von James Arthur und "Kiss" von Prince.Was die Jury glaubte: Tom Beck, Stefan Raab, Sascha VollmerWas Twitter glaubte: Max Giermann, Giovanni Zarrella, Tom Beck, Stefan RaabSongs: "My Way" von Frank Sinatra, "Durch den Monsun" von Tokio Hotel und "Naked" von James Arthur.Was die Jury glaubte: Wincent Weiss, Mike Singer, Jimi BlueWas Twitter glaubte: Dirk Nowitzki, Julien Bamm, Mike Singer, Wincent Weiss, Nico Santos