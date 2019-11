Matthäus-Ärger: "Fan lässt sich nicht verarschen"

Für Deutschland geht am Dienstag eine erfolgreiche EM-Qualifikation zu Ende. Die DFB-Auswahl hat ihr Ticket sicher. Trotzdem herrscht bei den Fans Unmut. Rekord-Teamspieler Lothar Matthäus kritisierte den DFB schwer.

Mit dem Heimspiel gegen Nordirland beschließt der Weltmeister von 2014 am Dienstag die EM-Qualifikation. Ob die Arena in Frankfurt ausverkauft ist, ist offen. Zuletzt litt die deutsche Nationalmannschaft unter Zuschauerschwund.Lothar Matthäus, immerhin deutscher Rekord-Teamspieler, erklärte, warum. "Der DFB hat die Stars nach dem Titel 2014 völlig isoliert. Und dann distanziert sich der normale Fan von den Stars und der Mannschaft. Die Nähe zu den Fans muss wieder hergestellt werden, denn die Nationalmannschaft gehört jedem", forderte der 58-Jährige in seiner-Kolumne.Dazu komme auch die Rotation von DFB-Coach Jogi Löw, wenn die deutsche Nationalmannschaft "vor allem bei Testspielen häufig mit einer Reserve-Elf antritt, aber dieselben Eintrittspreise aufruft.""Fakt ist: Man kann nicht dieselben Eintrittspreise verlangen, wenn man etwas anbietet, das in den Augen der Fans nicht denselben Wert hat. Der Fan lässt sich nicht verarschen. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn die Partien nicht mehr ausverkauft sind."So müsste der DFB "mehr Fingerspitzengefühl" bei der Auswahl der Spielorte treffen, fordert Matthäus. Im Gladbacher Borussen-Park blieben am Samstag gegen Weißrussland viele Sitze leer. So seien Mainz, Augsburg oder Hoffenheim für derart kleine Gegner bessere Stadien.