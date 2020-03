Maturatermin mindestens um 2 Wochen verschoben

Bildungsminister Heinz Faßmann kündigte an, dass die Matura um mindestens zwei Wochen verschoben wird.

Sowohl die eigentlich am 5. Mai geplante, mehrtägige Zentralmatura, als auch die mündlichen Prüfungen werden laut Bildungsminister Faßmann zumindest um zwei Wochen verschoben. Ein neuer Termin ist damit noch gar nicht fixiert, die schriftliche Maturaprüfung könnte aber frühestens am 18. Mai starten.Damit verschieben sich auch neben mündlichen Prüfungen die Kompensationsprüfungen, bei denen negative Noten ausgebessert werden können. Faßmann plant auch, die Verschiebung mit den heimischen Universitäten zu koordinieren, da nun die Uni-Aufnahmeprüfungen zeitgleich mit den mündlichen Maturaprüfungen stattfinden könnten.Bundeskanzler Sebastian Kurz verkündete bereits vor einer Woche im Bundeskanzleramt, dass aufgrund des Coronavirus der Unterricht in den Schulen für insgesamt vier Wochen komplett eingestellt wird. "Es ist eine einschneidende Maßnahme, aber es ist eine konsequente und notwendige Maßnahme", sagte Kurz damals.