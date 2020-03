07.03.2020 13:27 Mayer-Angriff nach Sieg: "Geht ums Eingemachte"

Matthias Mayer Bild: GEPA-pictures.com

Matthias Mayer ist rechtzeitig für den Kampf um die Super-G-Kristallkugel wieder voll da. Der Kärntner gewann am Samstag die letzte Saison-Abfahrt in Kvitfjell. Am Sonntag folgt der Showdown um Kristall.