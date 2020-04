Mehr als 10.000 Corona-Tote alleine in New York

Im besonders heftig von der Corona-Pandemie getroffenen US-Bundesstaat New York sind inzwischen mehr als 10.000 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus gestorben.

Hat Trump "allumfassende Macht"?

"Wir haben keinen König"

Spanien ist neues Epizentrum in Europa

Die Gesamtzahl der Todesopfer in dem nordöstlichen Bundesstaat mit rund 19 Millionen Einwohnern liege nun bei 10.065, teilte Gouverneur Andrew Cuomo am Montag (Ortszeit) bei seiner täglichen Pressekonferenz mit.Zwischen Sonntag und Montag seien noch einmal 671 dazugekommen, weniger als in den Tagen zuvor. "Die Zahl ist praktisch flach, aber auf einem schrecklichen Level von Schmerz, Trauer und Sorge." Die Gesamtzahl der Infektionen liegt in New York inzwischen bei 195.031. "Ich glaube, man kann sagen, dass das Schlimmste vorbei ist" , sagte Cuomo – betonte aber, dass das nur gelte, wenn sich die Menschen in New York weiterhin an die strengen Ausgangsbeschränkungen hielten.Derweil hat Präsident Donald Trump die Entscheidungshoheit im Streit über eine Lockerung der Einschränkungen des öffentlichen Lebens für sich reklamiert. Er habe bei der Frage der Wiederöffnung Amerikas infolge der Coronavirus-Epidemie die "allumfassende Macht", sagte Trump am Montagabend im Weißen Haus.Er reagierte damit auf Äußerungen von Gouverneuren mehrerer US-Bundesstaaten, die zuvor erklärt hatten, sich bei der Aufhebung der von ihnen verhängten Beschränkungen untereinander abstimmen zu wollen. Trump betonte: "Wenn jemand Präsident der Vereinigten Staaten ist, hat er allumfassende Macht."Cuomo widersprach Trump entschieden: "Wir haben eine Verfassung, wir haben keinen König", sagte New Yorks Gouverneur dem Nachrichtensender CNN. Auch eine landesweite Krise setze die Verfassung nicht außer Kraft.Der Republikaner Trump will die Coronavirus-Beschränkungen wegen der sich abzeichnenden schweren Wirtschaftskrise möglichst bald wieder lockern. Cuomo hatte am Montag erklärt, er und seine Kollegen aus fünf anderen nordöstlichen Bundesstaaten würden sich bei Entscheidungen zu einer Lockerung der Beschränkungen eng abstimmen. Die übrigen Bundesstaaten waren New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Rhode Island und Delaware. An der Westküste wollte sich Kalifornien mit mehreren Staaten abstimmen.Derweil liegt die weltweite Zahl an bisher positiv getesteten Personen laut Johns Hopkins Universität bei knapp unter zwei Millionen. 583.000 davon entfallen auf die Vereinigten Staaten, wo das Virus sich nun schon seit geraumer Zeit rasant ausbreitet. 23.622 Tote hat die Pandemie hier bereits gefordert, das Epizentrum der USA liegt wie eingangs berichtet in New York. Die Krankenhäuser und Leichenhallen sind durch die schiere Anzahl überlastet. Notgedrungen wurden bereits Massengräber ausgehoben, wie schockierende Drohnenaufnahmen zeigen. In Europa liegt Spanien mit 170.099 Infizierten in dem tragischen Ranking ganz vorne und hat sogar schon Italien (159.516 Fälle) überholt. 137.877 Covid-19-Fälle werden aus Frankreich, wo die aktuellen Ausgangsbeschränkungen nun bis 11. Mai verlängert werden , und 130.072 aus Deutschland gemeldet. Auch das Vereinigte Königreich hat mittlerweile mit 89.571 Corona-Patienten China überholt.