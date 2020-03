Menowin und Wienerin sollen Big Brother retten

Ein Wiener-Häf'n-Bruder zieht aus, Ex-Knacki Menowin Fröhlich ein. Mit dem Promi kommt auch die nächste Wienerin.

Körperverletzung, Drogenmissbrauch und Betrug – Ex-"DSDS" und Ex-"Promi Big Brother"-Kandidat (wurde 2015 Zweiter) Menowin Fröhlich kennt das Gefängnis von innen. 2017 ging er in Therapie, wurde clean und fand Gott. 2018 tönte er laut: " Ich möchte mein Leben und meinen Weg Gott widmen ."Ganz so ernst dürfte es Menowin damit nicht gemeint haben, denn ab Montag zieht er wieder ins Big-Brother-Haus. Seine Popularität reicht noch nicht einmal fürs Promi-Big-Brother-Haus. Nein, er wird mit den "Normalos" zusammengesperrt. "Ich muss als der private Menowin mit den anderen Bewohnern klarkommen. Wenn nicht, bin ich schneller raus, als mir lieb ist", kennt Menowin die Gefahr.Denn die Quote von Big Brother ist im Jubiläumsjahr 2020 (20. Jahr!) so schlecht, dass Sat.1 irgendwas tun muss, um die Sendung aus der Versenkung zu holen.Am vergangenen Mittwoch zog deraus und offenbar will Sat.1 zumindest einen Ex-Häftling haben.Ohne Wiener ist's auch nur halb so schön. Deshalb bringt Menowin auch die 40-jährige Romana aus Wien mit. Sie ist eine Angestellte bei einem Immobilienentwickler und will den Haus-Bewohnern ordentlich die Meinung geigen. Sie will beweisen, dass man auch mit Hirn als Frau bei "Promi Big Brother" punkten kann. Hoffentlich vertut sie sich da nicht.