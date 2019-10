Merlot trinkt man nicht mehr - man zieht es an!

Die Trendfarbe des Herbsts 2019 ist - das dunkelrote Merlot!

Es ist eigentlich die klassische Trendfarbe schlechthin: Dunkelrot. Doch jetzt gesellt sich noch ein violetter Unterton hinzu und erinnert an den beliebten Rotwein Merlot.Die Bordeauxfarbe ist derzeit überall zu finden. Egal ob am Catwalk oder schon in den Textilketten-Kollektionen.Merlot lässt sich perfekt mit dem für den Herbst so typischen Cognac oder Tannengrün kombinieren und leitet uns dann schon zur Weihnachtszeit über. Auch mit Dunkelblau und Weiß lässt es sich optimal kombinieren.Besonders begehrt sind Samt-Blazer in Merlot. Diese haben heuer Designer wie Tom Ford oder Saint Laurent auf den Laufsteg "gehoben".Wer es etwas "wilder" mag, darf auf den topaktuellen Animal-Print zurückgreifen.