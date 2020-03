"Heute" zeigt Corona-Messe mit Toni Faber live

In Österreichs Kirchen wird die Heilige Messe heute erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg ohne Volksbeteiligung gefeiert. "Heute" zeigt allen Gläubigen an dieser Stelle ab 18.00 Uhr das Hochamt mit Toni Faber LIVE aus dem Wiener Stephansdom.

Kardinal Christoph Schönborn hat Österreichs Gläubige von der Sonntagspflicht "dispensiert" – das heißt vorübergehend befreit. Die Menschen sollen allerdings daheim beten und via Rundfunk sowie neue Medien an der Feier der Eucharistie teilnehmen. Sämtliche Priester hat er angewiesen, auch in leeren Kirchen weiterhin Messe zu feiern – da dies ja immer für die Gesamtkirche und alle Gläubigen geschehe.möchte allen Userinnen und Usern christlichen Glaubens heute Abend die Gelegenheit geben, in diesen bewegten Zeiten dem Wort Gottes zu lauschen. Um 18.00 Uhr feiert Dompfarrer Toni Faber im Stephansdom ein Hochamt – wir zeigen es LIVE.Am 200. Todestags des Wiener Stadtpatrons, des Heiligen Klemens Maria Hofbauer, wird Faber ganz besonders für alle Corona-Kranken und jene Menschen, die jetzt in medizinischen Berufen tätig sind oder die öffentliche Ordnung aufrecht erhalten, Fürbitte halten. Zudem wird er einen Segen spenden, sodass alle Österreicherinnen und Österreicher gut durch die Corona-Lage kommen. Dieser Segen gelte auch, wenn er über Internet empfangen werde, erklärte Faber gegenüberSollten Geistliche anderer in Österreich anerkannter Religionsgemeinschaften eine Möglichkeit sehen, dassihre Gottestdienste übertragen kann, ersuchen wir höflich um ein Mail an die Chefredaktion