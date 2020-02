Wendler vs Pocher: 'Battle' kommt als TV-Show

"Wir können das gerne unter Männern austragen": Kampfansage vom Wendler an den Pocher. Bleibt dem Großmaul jetzt die Spucke weg?

"Good morning in se morning, ihr Lieben", wendet sich Michael Wendler an seine Fans. Doch binnen Sekunden wird klar, wen sein Insta-Video eigentlich angeht, ist Oliver Pocher.Seit Freitag tanzt Wendlers Freudin Laura Müller bei "Let's Dance" mit und schon in der Auftaktfolge bekam die 19-Jährige eine Verbalwatsche nach der anderen. Die Twitteranten verspotteten sie auf Ärgste und selbst im Studio wurden Wendler und Laura live fertig gemacht.Wendler reicht's – und das ständige Insta-Mobbing von Oliver Pocher, der sogar einen eigenen Wendler-Filter präsentierte – geht ihm zu weit. Er, doch das ließ Pocher kalt.Was sich der Pocher in der Live-Sendung geleistet hat "geht überhaupt nicht", so Wendler in seinem Post. Was folgt, ich eine Kampfansage a la Wendler – und natürlich wird das ganze im TV übertragen:Die Auflösung der "Battle"-Ansage: "Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig!" kommt als TV-Sendung: Am 1. März um 20.15 Uhr machen RTL, Wendler und Pocher mit dem Social-Media-Beef Kohle. Neun Runden und ein Finale müssen Fans durchstehen, wenn sie sehen wollen, wer von den beiden die Nase vorn hat. Die Spielregeln sind einfach: In jeder Spielrunde können die beiden Männer Punkte erkämpfen. Und weil die beiden Spezialisten ja auch noch Anhang haben, der mitmischt, dürfen auch Laura und Amira Pocher in mehreren Runden ihre Gesichter in die Kamera strecken, um ihren "Schatzis" unter die Arme zu greifen.Dabei reicht es den meisten Leuten schon jetzt mit Pocher und Wendler. Schlagersängerin Melanie Müller kündigte das "Battle" an. "Wenn Narzissmus auf Intelligenz trifft", findet sie auf Instagram. Wer von den beiden der Selbstverliebte und wer der G'scheite ist, definierte sie nicht näher. Ihre Fans sind vom Posting gar nicht begeistert. "Irgendwann hört der Spaß auf", findet eine Userin. Positive Kommentare gibt es allerdings kaum.