Wendler hat Hochzeits-Song für Laura fertig

Einer ist auf jeden Fall begeistert von Wendlers neuem Song: Der Wendler selbst. Er hat den Soundtrack zu seiner Hochzeit mit Laura geschrieben.

Der Wendler beweist wieder einmal, wie unromantisch er sein kann, obwohl er selbst das Gegenteil behauptet. Seine Laura hat sich von ihm einen Song für die gemeinsame Hochzeit gewünscht, die voraussichtlich im August stattfinden wird.Der frisch verlobte 47-Jährige hat sich dann auch hingesetzt und einen geschrieben. "Während Laura getanzt hat", verrät er. Seine 19-jährige Verlobte. Ilka Bessin konnte zwar nicht tanzen, war den Zuschauern aber so viel sympathischer, dass sie lieber die agile Laura nach Hause schickten. Was irgendwie blöd ist, denn Laura und der Wendler können wegen des Einreisestops nicht zurück in ihr Haus in den USA. Dort hat sich Wendlers Ex Claudia Norberg mit der gemeinsamen Tochter Adeline breit gemacht.Aber egal. Wendler posaunte auf jeden Fall hinaus, dass der Song fertig ist. "Er ist spektakulär", streut sich der Schlagerbarde im VIP.de-Interview selbst Rosen.Aus einer Überraschung für Laura wird also nichts mehr. Andererseits: Vielleicht veröffentlicht Wendler Lauras Lied auch schon vor der Hochzeit. Das Hotelzimmer in Deutschland müssen Laura und der Wendler nach dem Let's-Dance-Aus jetzt selbst zahlen. Geld ist im Haushalt aber Mangelware,, Laura bekommt von RTL nachdem sie ausgetanzt hat auch nichts mehr.Wenn die beiden also nicht zu Lauras Eltern ziehen wollen, muss Geld in die Kasse. Denn