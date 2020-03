Ehe? Schwanger? Wendler kündigt News an

Michael Wendler kündigt große Neuigkeiten an. Am Mittwoch um 19 Uhr wird sich der Schlagersänger live an seine Fans wenden.

"ERSTE LIVESENDUNG 2020 MIT BRANDHEISSEN INFORMATIONEN 😍": Michael Wendler (47) schreit per Instagram in die Welt hinaus, dass er Neuigkeiten hat.Natürlich fangen seine Fans sofort zu spekulieren an. Wendler und seine Freundin Laura Müller (19) wollen heiraten. Ein Datum steht allerdings noch nicht fest."Laura und der Wendler - total verliebt in Amerika" klar. Deshalb ist ein genaues Hochzeitsdatum das, was sich die meisten ihrer Follower erwarten. Aber auch ein Baby ist geplant. Vielleicht überrascht der Schlagersänger auch mit der Schwangerschaft im Hause Wendler.Laura und der Wendler wohnen zwar in Florida, sitzen aber zur Zeit in Deutschland fest. Laura tanzt jeden Freitag bei "Let's Dance",. Eine Ausreise wäre wegen des Coronavirus aber sowieso nicht möglich.