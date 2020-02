Pocher gegen Wendler: Das sagt Claudia Norberg

Die Ex-Frau von Michael Wendler verriet in einem Interview, was der Schlagersänger über die Clips von Oliver Pocher wirklich denkt.

Wendlers Ex-Frau Claudia Norberg äußert sich zu dem Thema

Seit Wochen macht sich Oliver Pocher in den sozialen Netzwerken über Michael Wendler lustig. Der Schlagerstar selbst drohte dem deutschen Komiker bereits mit einer Anzeige – vergeblich. Pocher teilt weiterhin seine Clips, seine Fans feiern ihn dafür. Und was sagt der Sänger? Findet er es noch immer nicht lustig? Er weigert sich, sich zu dem Thema zu äußern. Dafür meldete sich nun seine Ex Claudia Norberg zu Wort. Im Interview mit "Promiflash" meinte sie:"Ich denke schon, dass der Micha auch darüber lachen kann, ja klar. Ich glaube, die beiden kennen sich aus der Vergangenheit und ich weiß, dass die auch schon das eine oder andere nette Gespräch geführt haben. Deswegen sollte man alles mit einem zwinkernden Auge betrachten."