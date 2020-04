Papa Wendler glaubt nicht an Hochzeit mit Laura

"Michael wird dieses Mädchen niemals heiraten!" Der Streit von Schlagerstar Michael Wendler und seinem Vater Manfred Weßels geht in die nächste Runde.

"Michael sch***t sich in die Hose"

"Alles nur ein Lügengebilde"

Seit mehr als 10 Jahren schon herrscht zwischen Schlagerstar Michael Wendler (47) und seinem Vater Manfred Weßels (72) Funkstille. Wobei, beide reden zwar nicht miteinander, doch dafür umso mehr übereinander. Der Wendler-Papa ist sich sicher: "Michael wird dieses Mädchen niemals heiraten!"In der RTL-Sendung "Marco Schreyl – Der Talk" sollte es zum hitzigen Familientreffen kommen - doch am Tag der Aufzeichnung wurde dieses kurzerhand abgeblasen. Begründung: Wendler wolle sich nicht den Vorwürfen seines Vaters stellen."Michael sch***t sich in die Hose, weil er Angst hat, dass ich die Wahrheit über ihn sage. Deshalb hat er wohl bei RTL durchgedrückt, dass man mir einen Maulkorb verpasst. Das ist doch eine Sauerei!", so Manfred Weßels zur "Bild-Zeitung" Papa Manfred lässt kein einziges gutes Haar am Tun seines Sprosses. Schon vor ein paar Wochen ätzte er, Michael und seine zwei Frauen würden doch alle nur " verar*****" ("Heute" hat berichtet) . Jetzt legt der 72-Jährige nach: "Dieser Heiratsantrag ist doch lachhaft! Michael wird dieses Mädchen niemals heiraten! Das ist doch alles nur ein Lügengebilde, um abzukassieren."Laut "Bild" kassieren der Schlagersänger und seine Freundin rund 750.000 Euro von RTL ab . Vermutlich ist das weit mehr, als was die Hochzeit kostet: "Die tragen Michael das Geld hinterher. Merken die nicht, dass sie verarscht werden, oder stecken die da selber mit drin?"Der Wendler-Vater ist sich sicher: "Michael wird zu seiner Claudia zurückkehren, sobald die Nummer mit Laura keine Kohle mehr bringt. Darauf jede Wette!"Außerdem will der Vater in einem Buch jetzt noch weitere pikante Enthüllungen über seinen Sohn veröffentlichen. Er möchte der Welt zeigen, was hinter der Fassade des Schlagersängers steckt. Ob dem Wendler das auch ... egal ist?