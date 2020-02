Nach Finanzskandal: Wendler ist in Deutschland

Erst vor Kurzem hieß es noch das Finanzamt Wesel drohe Michael Wendler mit einer Pfändung.

Zoff mit der Finanz

Am 21. Februar ist es soweit: Laura Müller schwingt bei "Let's Dance" ihr Tanzbein. Inzwischen ist sie in Deutschland gelandet - mit Michael Wendler. Und das obwohl ihm das Finanzamt zuletzt mit einer Pfändung drohte. Laut "Bild" fordert das Finanzamt Wesel vom Schlagerbarden genau 111.026,71 Euro. Zudem fordert sein Ex-Manager 247.000 Euro und sogar bis zu sechs Monate bedingte Haft stehen im Raum. Dem Bericht zufolge könnte ihm der Zoll Luxusartikel wie Uhren und Taschen abnehmen. Wendler selbst weist die Vorwürfe zurück. Auf Instagram teilte der Schlagersänger ein Foto von sich und schrieb: "Mein Schatz Laura und ich sind gut gelandet und im Hotel angekommen und freuen uns auf die erste Liveshow von LETS DANCE am Freitag bei RTL".