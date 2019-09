Wendler über Willi Herren: "Er hat mich sehr verletzt"

Michael Wendler sprach beim großen Wiedersehen von "Das Sommerhaus der Stars" über seinen Streit mit Willi Herren.

Jahrelang waren sie gute Freunde, doch dann zogen "Lindenstraße"-Star Willi Herren und Schlagersänger Michael Wendler ("Sie liebt den DJ") mit ihren Partnerinnen ins Sommerhaus – zwischen den beiden krachte es gewaltig.Angefangen hatte alles damit, dass Wendler Herren fragte, ob er seiner 18-jährigen Freundin Laura mal auf den Hintern klapsen möchte. Der "Lindenstraße"-Star rastete daraufhin aus und beschimpfte den Schlagerstar aufs Übelste.Auch später konnte sich Herren nicht beruhigen, er nannte Wendler einen Kackvogel und warf ihm vor, dass seine Liebe zu Laura nur fake sei.Beim großen "Wiedersehen" im Anschluss an das Finale von "Sommerhaus der Stars" ( Den Liveticker zum Nachlesen findet ihr HIER ) sprach man erneut darüber. Wendler bereut mittlerweile seine Po-Aktion: "Ich würde das heute nicht mehr dem Willi erlauben", meint er.Er erklärt weiter: "Wir hatten für viele Tage diese Zimmergemeinschaft. Es war einfach eine freundschaftliche Atmosphäre. Aber wenn man das so sieht, ist das schon 'too much'. Auch Laura sieht das eher gelassen: "Ich habe ihm das wirklich nicht so böse genommen. Ich fand es jetzt nicht soooo schlimm."Willi dagegen meint, von Wendler war das sehr wohl ernst gemeint. Inzwischen sehe er das aber das nicht so eng. Am meisten habe ihn jedoch gestört, dass er "das Mädel" vorführen wollte. Laura dagegen meint, sie hätten es nicht nötig, so etwas zu machen, da die Presse ohnehin permanent über sie berichtet.Kontakt haben Wendler und Herren haben nach wie vor keinen. "Ich habe auch gelesen, dass er im Nachhinein gesagt hat, dass ihm das sehr, sehr nahe ging und er selber geflennt hat", erklärt Herren. Wendler selbst bestreitet dies, gibt aber zu, dass der Schauspieler ihn "sehr verletzt" hat.Verzeihen kann Wendler ihm noch immer nicht: "Du hörst ja nicht auf. Du gehst auf die Bühne vor tausenden von Menschen und machst mich und Laura schlecht, indem du ein T-Shirt trägt mit den Worten: 'Wendler ist ein Honk.'", beschuldigt er Herren in der Sendung. Der Schlagersänger findet das "menschenverachtend".(lm)