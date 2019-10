Michael Wendler wird von einer Dose Mais verarscht

Eine deutsche Supermarktkette witzelt in einer Produktwerbung, der Wendler liebe es "zart, süß & knackig".

Mit seinen Liebesbekundungen für Laura Müller (19) hält sich Michael Wendler (47) selten zurück. Ob in den sozialen Netzwerken oder im Reality-TV (), der Schlager-Sänger geht mit seiner jungen Freundin auf Tuchfühlung, wo er nur kann."Unverschämt" und "pervers" urteilen manche Beobachter, buhen den Deutschen bei seinen öffentlichen Auftritten sogar aus (). Anderen entlockt der vermeintliche Skandal hingegen nur ein Schulterzucken, sie nehmen den Wendler mitunter sogar in Schutz.Eines steht jedenfalls fest – mit seiner Beziehung macht Michael Wendler aktuell mehr von sich reden, als mit seiner Musik. Ob er auch die "Publicity" schätzt, die ihm nun eine deutsche Kaufhauskette zuteil werden lässt?Die Art und Weise, mit der das Unternehmen auf Facebook wirbt, könnte dem Sänger gar nicht schmecken. "Junger Gemüsemais zart, knackig & süß" ist auf einer Dose Mais zu lesen, darüber prangt die Überschrift "Erntezeit beim Wendler".Nur schwer lässt sich der Slogan nicht als Anspielung auf den Altersunterschied zwischen Michael Wendler und Laura Müller lesen. Die Supermarktkette geht aber noch einen Schritt weiter und packt einen Songtitel des Schlagerstars ("Sie liebt den DJ") samt Herz-Emoji unter das Bild. "Musik aus der Konserve ist nicht so unser Ding – leckere Mahlzeiten dafür umso mehr", heißt es dort weiter.Die Reaktionen im Netz sind wie immer geteilt, reichen von "Wie geil seid ihr denn" bis zu "das ist unter der Gürtellinie". Der Wendler selbst äußerte sich noch nicht zur Causa Dosenmais.