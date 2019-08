Miley Cyrus meldet sich nach Trennung zu Wort

Miley Cyrus hat sich auf Instagram erstmals zum Liebes-Aus mit Liam Hemsworth geäußert.

Miley Cyrus und Liam Hemsworth haben sich nach nur neun Monaten Ehe getrennt. Während der Schauspieler Trübsal bläst , genießt die Sängerin ihren Urlaub auf den Dolomiten. Ob ihre neue Knutsch-Freundin Kaitlynn Carter (die Ex von Kylie Jenners Bruder) sie dorthin begleitet hat , ist nicht bekannt.Auf Instagram veröffentlichte Miley jedenfalls nun das erste Posting nach der Trennung. "Kämpfe nicht gegen die Evolution an, denn du wirst nie gewinnen", heißt es in dem Beitrag. Das Bild zeigt sie in Sportkleidung vor der Kulisse der italienischen Dolomiten."Veränderung ist unumgänglich – auch die Dolomiten entstanden nicht über Nacht, sondern durch einen langen Prozess über Millionen von Jahren", so Cyrus in dem Post. Ihr Vater habe immer gesagt, dass die Natur nie eile und trotzdem immer pünktlich sei: "Mein Herz ist erfüllt mit Frieden und Hoffnung, wenn ich daran denke."(lm)