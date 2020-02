Mit diesem einfachen Trick machst du mehr Sport

Für Sportmuffel könnte es jetzt eine "Heilung" geben: Wissenschaftler haben herausgefunden, was uns endlich zum Workout motiviert.

Instagram & Co. als Motivator

Heute ist es zu kalt, zu nass, zu windig oder dir ist einfach nicht danach? Schwups, und schon wird das Workout wieder auf morgen verschoben! Damit könnte jetzt endlich Schluss sein.Denn Wissenschaftler der MIT Sloan School of Management haben über einen Zeitraum von fünf Jahren die tägliche Workout-Routine, den Standort und die Nutzung von Sozialen Medien während des Sports von über einer Million Läufern untersucht. Ihre Erkenntnis, in Bezug auf die Motivation zum Sport, wurde im Magazin " Nature Communications " veröffentlicht und könnte den einen oder anderen von uns doch verblüffen: Sport ist ansteckend!Menschen, die ihre Workout-Routine oder ihre Laufergebnisse mit anderen teilen - und sich auch die Ergebnisse der anderen ansehen - sind viel motivierter, regelmäßig Sport zu treiben, so das Ergebnis der Studie.Somit können uns Soziale Medien wie Facebook oder Instagram, Fitness-Tracker und auch Laufapps also dabei helfen, endlich mehr Sport zu treiben."Wer die Lauf-Gewohnheiten seiner Freunde von Social Media kennt, wird dazu motiviert, schneller und weiter zu laufen", so MIT-Sloan-Professor Sinan Aral.Für den optimalen Fitness Push sollte man aber vor allem Leuten folgen, die länger, weiter oder häufiger laufen als man selbst. Wie Aral sagt, sei mit der Studie bewiesen, dass gerade der Vergleich mit Menschen, die mehr Power haben, den inneren Schweinehund richtig ärgert und uns so ganz schnell von der Sport-Lethargie befreit.