Mit diesen Tipps strahlt die Wohnung bald wie neu

Der Hausputz ist nicht unbedingt jedermanns Sache. Aber diese Tipps sind so kreativ, dass man sie glatt einmal ausprobieren muss.

Bad, WC und Co. Das Putzen gehört aus verständlichen Gründen nicht zur Lieblingsbeschäftigung der Österreicher. Egal, ob es um das Putzen von Badezimmer-Fliesen oder Armaturen, oder um die Bekämpfung eines verstopften Abflusses geht, hält sich die Begeisterung dagegen vorzugehen in Grenzen.In dem Video oben werden dir aber praxisnahe und leicht umsetzbare Tipps vorgestellt, die den Frühjahrsputz in einem neuen Licht erscheinen lassen. Vielleicht ist ja der eine oder andere Tipp dabei, den du ausprobieren möchtest. Bad, Küche, WC oder auch die Küche und das Büro würden es dir danken. Auch deine Schuhe könnten von dem Clip profitieren.