Zahl der Erdbeben-Tote in Albanien steigt auf 27

Nach dem verheerenden Erdeben, das Albanien am Dienstagmorgen erschütterte, steigt die Anzahl an bestätigten Todesfällen.

So kannst du helfen

Nach dem verheerenden Erdbeben , das am Dienstag Albanien erschütterte, wird das Ausmaß der Katastrophe nach und nach sichtbar. Die Zahl der Todesopfer stieg mittlerweile auf 27. Aber es gibt auch positive Nachrichten . So wurden bereits auch 46 Menschen lebend aus den Trümmern geborgen.Die Zahl der Verletzten bezifferte das albanische Verteidigungsinisterium auf 650. Ministerpräsident Edi Rama erklärte den Mittwoch zum nationalen Trauertag. Staatliche Institutionen senkten die albanische Flagge auf halbmast. Außerdem kündigte Rama auf einer Regierungssitzung am Mittwochmorgen die Verhängung des Ausnahmezustands für die am schlimmsten betroffenen Regionen Tirana und Durres an.Bei einer Serie schwächerer Erdbeben in Albanien waren im September mehr als 100 Menschen verletzt und hunderte Gebäude beschädigt worden. Die Angaben zur Stärke dieser Beben lagen zwischen 4,4 und 5,8.Auf Grund der katastrophalen Lage haben sich mittlerweile auch österreichische Organisationen dazu bereit erklärt helfend unter die Arme zu greifen. Sowohl das Rote Kreuz, als auch die Caritas ersuchen um Spenden für die Betroffenen.IBAN: AT57 2011 1400 1440 0144Kennwort: Erdbeben AlbanienBAWAG PSKIBAN: AT92 6000 0000 0770 0004;BIC: OPSKATWWKennwort: Erdbeben Albanien