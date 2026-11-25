i Bahar von "Monrose" muss auf ihre Gesundheit achten. IMAGO/Jan Huebner Auszeit für Bahar Kizil "Erst einmal pausiert": "Monrose"-Star zieht Reißleine 20 Jahre nach ihrem Popstars-Sieg pausiert Bahar Kizil (38) ihre Musikkarriere. Die Sängerin will sich ganz auf ihre Gesundheit konzentrieren. Von Heute Entertainment 25.11.2026, 16:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Jubiläumsjahr ihres Erfolgs bei der Castingshow "Popstars" legt Bahar Kizil die Musik vorerst auf Eis. Die frühere "Monrose"-Sängerin kämpfte zuletzt mit gesundheitlichen Problemen und will sich nun komplett auf ihre Genesung konzentrieren.

Der Druck im Musikgeschäft sei zu groß geworden, erklärt die 38-Jährige. Sie ging spät schlafen und aß häufig erst nach Auftritten. "Das war ein Teufelskreis. Den konnte ich nur durchbrechen, weil ich die Musik erst einmal pausiert habe." Die Entscheidung sei für sie "eine schwere, aber eine gesunde Entscheidung" gewesen.

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Wie "bunte.de" unter Berufung auf den "Stern" berichtet, habe sich zudem ihr Risiko für Diabetes erhöht. "Da habe ich gemerkt, dass ich die Reißleine ziehen muss", so Kizil. Im Sommer 2025 wog sie 107 Kilo und stand in einer Bäckerei, als sie überall am Körper Schmerzen hatte.

Das große Loch nach dem "Monrose"-Aus

Ende 2010 löste sich "Monrose" auf. "Ich dachte, dass ich gewappnet sei für das Aus. Was es aber tatsächlich bedeutet, habe ich unterschätzt", erinnert sie sich. "Es war wie ein großes Loch, das sich im Leben aufgetan hat."

Ohne Label und Management versuchte sie es solo. In finanziell schwierigen Zeiten jobbte sie im Einzelhandel und in der Gastronomie. 2020 begann sie ein Marketing-Studium und arbeitete später auch in einer Bäckerei. Diese Arbeit habe sie geerdet und ihr nach einigen Jahren die Freude an der Musik zurückgebracht.

Comeback nur zu zweit

Mit ihrer früheren Bandkollegin Senna Gammour hat sie wieder Kontakt. Anfang 2025 trafen sie sich und traten sogar gemeinsam auf. In ihrem Podcast "Recall" erinnern sich die beiden an ihre Zeit in der Girlgroup.

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Mandy Capristo will sich am Comeback nicht beteiligen. "Wir respektieren ihre Entscheidung. Wir haben unseren Frieden damit gemacht", sagt Kizil. "Monrose" werde dennoch stets einen Platz in ihrem Herzen haben.