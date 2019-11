Monster-Knockout nach Headkick und 16 Sekunden

Das ging ja schnell! Nach gerade einmal 16 Sekunden und einem krachenden Headkick gingen beim Gegner von Christian Edwards die Lichter aus.

Christian Edwards erobert die MMA-Szene im Sturm! Sein Debüt gewann der Leichtgewichtskämpfer nach 54 Sekunden und einem technischen K.O. In seinem zweiten Kampf legte der 21-jährige US-Amerikaner noch einmal einen drauf.16 Sekunden stand er gerade einmal im Ring, als er seinen Gegner Cesar Benett mit einem krachenden Headkick in das Land der Träume schickte und so den Fight mit einem K.O. für sich entschied. (siehe Video oben)Für Benett war es der erste MMA-Fight – gut möglich, dass es bereits auch schon wieder der letzte war.