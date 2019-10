Toter Mann (70) in Gablitz: Es war Mord

Am Samstagvormittag wurde Wolfgang W. (70) tot in Gablitz gefunden. Mittlerweile steht fest: Es war Mord!

Mordermittlungen in Gablitz (Bezirk St. Pölten-Land): Am Samstag gegen 9.30 Uhr wurde Wolfgang W. (70) tot in einem Haus, in einer Siedlung eher am Rande des Ortes, gefunden. Aufgrund der Auffindungssituation ging die Polizei sofort von einem Gewaltverbrechen aus, sprach aber anfangs nur von einem bedenklichem Todesfall - mehr dazu lesen Sie hier Mittlerweile steht fest: Wolfgang W. wurde Opfer eines Kapitalverbrechens. Eine Obduktion wurde angeordnet, der 70-jährige wies laut Ermittlern mehrere Verletzungen am Körper, vermutlich durch fremde Gewalteinwirkung, auf.Es war der bereits 14. Mord im Jahr 2019 in Niederösterreich, die Tatort- und Mordgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich ermitteln.