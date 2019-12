"Mulan" als Kung-Fu-Heldin auf erstem Poster

Zuhause soll sie eine brave Ehefrau werden, aber Mulan zieht stattdessen in den Krieg: Das erste Poster zum Disney-Realfilm ist da.

Am 27. März bringt Disney die Realverfilmung von "Mulan" in die Kinos, aber bereits am Freitag kommt der heiß ersehnte erste Trailer. Und weil die kleinen (und ich gebe es zu, in meinem Fall auch die großen) Kinder es kaum erwarten können, versüßt der Mauskonzern die Wartezeit mit dem allerersten Plakat.Darauf schwingt Mulan (Yifei Liu) mit wehendem Harr und Kung-Fu-Pose (Finger der linken Hand beachten) ihr Schwert. Im Hintergrund sieht man einen verschneiten Berg, Pfeile hageln auf sie herab. Mulan-Kenner denken bei diesem Umfeld sofort an Mulans große Schlacht gegen die Hunnen.Auch die ersten Szenebilder hat Disney schon verraten (siehe Fotoshow oben).Die Befürchtung der Fans, dass der männliche Held Li Shang aus dem Drehbuch gestrichen wurde, dürfte sich bewahrheiten. In der Internationalen Movie-Database fehlt Li Shang beim Cast. Stattdessen soll eine Figur namens Chen Honghui (Yoson An) die abgeänderte Rolle übernehmen.Li Shang verliebt sich im Original in Mulan, solang sie noch die Verkleidung eines Jungen trägt. Die Figur wurde von Fans als bisexuell angesehen. Es wird gemunkelt, dass sich Chen Honghui erst in Mulan verliebt, nachdem herauskommt, dass sie in Wirklichkeit ein Mädchen ist.Der Cast ist auf jeden Fall fix. Jet Li darf den Kaiser von China spielen. "Mulan" Liu Yifei wurde aus über 1.000 Schauspielerinnen ausgesucht . In China ist sie ein Superstar und soll garantieren, dass der Film die Umsätze am asiatischen Markt in Rekordhöhe schnellen lässt.