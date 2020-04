Muss Lazaro wieder von Newcastle zurück zu Inter?

Valentino Lazaro hofft nach der Leihe von Inter Mailand zu Newcastle United auf den Durchbruch in der Premier League. Doch der könnte dem ÖFB-Legionär jetzt verwehrt bleiben.

Die Auslands-Engagements laufen für den 24-Jährigen nicht ganz nach Wunsch. Bei Inter brachte es Lazaro nur auf sechs Einsätze in der Serie A, bei denen er einen Assist verbuchte. Im Jänner wurde er an Newcastle verliehen. In der Premier League hält er bei vier Einsätzen, im einzigen FA-Cup-Einsatz gelang ihm das Premieren-Tor auf der Insel.Trotzdem war Lazaro bis zur Corona-Zwangspause guter Dinge. "Es ist richtig cool", meinte er über seine Erfahrungen bei Newcastle. "Schade, dass jetzt unterbrochen ist. Ich war heiß, hier richtig loszulegen."Doch ein längerer Aufenthalt in England könnte ihm verwehrt bleiben. Laut englischen Medien ist der Grund dafür eine geplante Übernahme. Eine arabische Investorengruppe, angeführt von Kronprinz Mohammed bin Salman, will groß beim Team einsteigen und es zu neuen Höhen führen.Dabei ist fraglich, ob Lazaro eine Rolle spielt. Ein permanenter Transfer zu Newcastle scheint nun eher unwahrscheinlich. Lazaros Leihvertrag läuft im Sommer aus, bei Inter hatte er zuvor bis 2023 unterschrieben. Wie es für ihn weitergeht, bleibt abzuwarten.