Nach Lena-Posting: Fans machen sich Sorgen

Normalerweise zeigt sich Lena Meyer-Landrut auf Instagram immer strahlend (und) schön. Doch jetzt machen sich ihre Fans Sorgen um sie.

Warnsignale des Körpers ernst nehmen

"Pass auf dich auf"

Mit einer nachdenklichen Nachricht auf Instagram beunruhigt Lena Meyer-Landrut (28) jetzt viele ihrer Fans. Hat sich die Sängerin zu viel zugemutet? Macht sie eine Auszeit?"Bin heute Morgen mit einem geschwollenen Gesicht aufgewacht", verrät Lena in ihrem Posting. Und obwohl auf den beiden perfekt gestylten Bildern davon nichts zu sehen ist, klingt etwas Nachdenkliches durch Lenas Zeilen: "Ich glaube, mein Körper sagt mir, ich soll es den Rest des Jahres eher ruhiger angehen lassen und mir mehr Zeit für mich und meine Lieben nehmen", kündigt die Sängerin unter den Fotos an. Schließlich sei es ziemlich wichtig, auf sich und das, was man wirklich wolle und brauche, zu hören, schreibt die Sängerin.Schon vor ein paar Wochen schien Lena Meyer-Landrut der ganze Trubel zu viel zu werden, sie musste überraschend ein Shooting absagen und hing sogar am Tropf ("Heute.at" hat berichtet). Ihre Fans machen sich nun große Sorgen um die 28-Jährige. Zwar kommentieren viele Lenas Posting einmal mehr mit zahlreichen Kuss- und Herzemojis und sehen die Songcontest-Gewinnerin nach wie vor als "Cutie", "Königin" oder "lebenden Engel", sind aber gleichzeitig ganz besorgt um sie. So fragen die ersten bereits, warum ihr Gesicht denn so anders sei und vermuten eine mögliche Allergie dahinter. "Kann aber auch der Stress sein", glauben andere und raten Lena, sich all die Zeit zu nehmen, die sie braucht: "Höre immer auf deinen Körper", schreiben sie ihr und „pass auf dich auf, du Herz", denn das sei "super-wichtig". "Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Auf sich selbst hören ist das wichtigste", kommentiert ein Lena-Fan den Post.Zeit für eine kleine Pause könnte sich die ehemalige "The Voice Of Germany"-Jurorin locker leisten. Ihre gemeinsame Single mit Nico Santos geht derzeit durch die Decke - was vielleicht auch an dem dazugehörigen Musikvideo liegen könnte, das zuletzt ebenfalls ordentlich Gesprächsstoff lieferte