Nach Razzia: Bonez lässt Grazer "A.C.A.B" rufen

Nachdem Bonez MC in München von der Polizei festgenommen und durchsucht wurde, provozierte er in Österreich weiter.

Parole gegen Polizei

Bonez nach Konzert mit RAF verhaftet

München scheint für RAF Camora und Bonez MC kein gutes Pflaster zu sein. Bereits im Februar kam es dort auf der "Palmen aus Plastik 2"-Tour zu einer Razzia. RAF erläuterte gegenüber "Heute.at", dass die Polizisten die Rapper davon abhalten wollten, in der Wiener Stadthalle zu spielen. Bei den Zusatzshows machten die zwei Erfolgsmusiker erneut einen Abstecher nach München. Trotz der angespannten Lage – oder vielleicht gerade deshalb. Denn Bonez MC provozierte die Beamten im Vorfeld zur Show auf Instagram, indem er mit Joints und Graspäckchen herumwedelte.Das ließ die Polizei offenbar nicht auf sich sitzen: Nach dem Konzert stürmten 170 Beamte den Backstage-Bereich der Rapper. Bonez MC sowie Kollege Maxwell von der "187 Straßenbande" wurden festgenommen, jedoch am selben Abend wieder freigelassen.Der nächste Stopp der Tour: Graz. Auch dort provozierte der Hamburger Rapper weiter. Und zwar noch immer gegen die Münchner Polizei. Auf Instagram bezeichnete er die Beamten als "peinlich" und warf ihnen hin und wieder unschöne Beleidigungen an den Kopf.Die Provokation erreichte schließlich während der Show ihren Höhepunkt. Zwischen zwei Songs forderte er die 13.000 Grazer Fans auf "A.C.A.B" zu rufen. Wofür die Abkürzung steht? Das rief er kurz zuvor ins Mikrofon...