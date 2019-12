170 Polizisten: Bonez nach Konzert mit RAF verhaftet

Bereits im Vorfeld zur Show in München provozierte das Mitglied der "187 Straßenbande" die Polizei. Kurz nach dem Auftritt kam es zu Festnahmen.

Provokationen von Bonez MC

Bonez nach Konzert mit RAF verhaftet

Rapper wieder frei

Aufgrund des Erfolgs der "Palmen aus Plastik 2"-Tour, hängten die Rapper Bonez MC (33) und RAF Camora (34) noch ein paar Zusatzshows dran. Für den Wiener Rapper sind es die letzten gemeinsamen Auftritte mit seinem Hamburger Kollegen. Im kommenden Jahr wird er noch eine Solo-Tour spielen und danach seine Rap-Karriere an den Nagel hängen.Bevor es aber soweit ist, wollen noch ein paar Bühnen bespielt werden. Bei den Zusatzshows werden den Musikern jedoch einige Steine in den Weg gelegt. Das Konzert in Basel musste kurzfristig abgesagt werden, weil die Behörden den beiden keine Genehmigung erteilten. Und auch in München kam es zu Komplikationen.Die Show ist bereits seit Monaten ausverkauft. Bereits im Februar füllte man die Olympiahalle mit 12.000 Fans komplett aus. Schon damals erzählte RAF Camora gegenüber "Heute.at", dass es nach dem Konzert zu Problemen mit der Polizei kam. Man habe ihnen gesagt, sie sollten nicht mehr nach München kommen. Sogar eine Absage der Wien-Shows in der Stadthalle soll im Raum gestanden sein.Dennoch – oder vielleicht gerade deshalb – kamen die Rapper erneut nach München. Im Vorfeld des Konzerts provozierte Bonez MC die Behörden auf seinem Instagram-Kanal. In Dutzenden Stories wedelte er mit Joints und Gras-Päckchen herum, zeigte seine Verstecke für die Drogen und meinte immer wieder provokant, dass die Polizisten trotzdem nichts finden würden. Er trieb es sogar auf die Spitze und gab an, dass er am Merchandise-Stand Gras an seine Fans verkaufen würde.Trotz der Provokationen fand die Show statt. Kein Polizeieinsatz. Doch dabei handelte es sich offenbar nur um die Ruhe vor dem Sturm. Denn wenige Minuten nachdem die Rapper von der Bühne stiegen stürmten 170 (!) Polizisten den Backstage-Bereich der Musiker. Schrei-Duelle und wilde Szenen, die von den Rappern sowie ihren Kollegen mitgefilmt wurden.Dabei zu sehen: Sowohl Bonez MC als auch der Rapper Maxwell wurden mit Handschellen aus der Halle geführten. Beide wurden mit bereits bestehenden richterlichen Beschlüssen des Amtsgerichts Münchens durchsucht. Ein Druckverschlusstütchen mit Rauschgift wurde gefunden. Wobei es sich dabei handelte, ist nicht bekannt.Klar ist, dass auch die Fans kontrolliert wurden. Über 30 Lenker sollen wegen Drogen am Steuer angezeigt worden sein. 22 Fans wurden mit Kokain, Marihuana, Speed und MDMA erwischt und angezeigt. Bestätigt wurden bislang jedoch nur die Einsätze der Polizei. Bezüglich der Funde halten sich die Beamten bedeckt.Am Samstag findet das Konzert in Graz statt. RAF Camora erklärte noch am Abend auf Instagram, dass er davon ausgehe, dass die Show stattfinden würde, obwohl Bonez MC und Maxwell zu dem Zeitpunkt auf der Polizeistation waren. Er sollte recht behalten: Am Samstagvormittag wurde der Rapper am Grazer Flughafen gesehen. Auch auf Instagram postet er munter weiter – wenn auch nicht minder provokant.