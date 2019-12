Nach Shisha-Urteil: Demo für Freitag angekündigt

In der Löwelstraße kommt es am Freitag zur Kundgebung.

Nach dem der VfGH am Mittwoch zwei Beschwerden abschmetterte, wurde nun eine Demonstration für diesen Freitag angekündigt.

Eingriff in Grundrechte sei gerechtfertigt

Der Verfassungsgerichtshof urteilte am Mittwoch , dass das allgemeine Rauchverbot rechtens sei. Davon sind auch Shisha-Bars betroffen. Deren Betreiber hatten bis zuletzt auf eine Ausnahmeregelung gehofft.Wieexklusiv erfuhr, rufen Betroffene nun zu einer Demonstration auf. Diese wird am Freitag, 13. Dezember 209 um 16:30 in der Löwelstraße stattfinden.Mit diesem Aufruf wird für die Kundgebung geworbenAm Mittwoch hat der VfGH die Behandlung dieser Anträge abgelehnt. Wie das Höchstgericht in einer Mitteilung schreibt, wurde bereits in früheren Entscheidungen festgehalten, dass es sachlich gerechtfertigt ist, wenn der Gesetzgeber im Rahmen seines Gestaltungsspielraumes sämtliche Gastronomiebetriebe im Hinblick auf den Nichtraucherschutz gleich behandelt.Dies gelte auch für Wasserpfeifen. Ein damit verbundener Eingriff in die Grundrechte sei insofern gerechtfertigt, weil Ziele, die im öffentlichen Interesse, verfolgt würden. Konkret wird hier auf den Gesundheitsschutz verwiesen.