Privatadressen von VdB & Co landeten im Netz

Ein seit 16 Jahren bestehendes Register geriet nun im Rahmen des Corona-Härtefallfonds in die Kritik von Datenschützern. Darin sollen sensible Daten von hunderttausenden Österreichern öffentlich gewesen sein.

Das sagen Ministerium und Wirtschaftskammer

Die NEOS wollen in Zusammenarbeit mit den Datenschutzexperten der Grundrechte-NGO "epicenter.works" den "größten Datenschutzskandal der Republik" aufgedeckt haben. Eigentlich wollten die Pinken ihre Entdeckung erst am Freitagvormittag bei einer Pressekonferenz öffentlich machen, doch schon jetzt wurden erste Details über das Ausmaß bekannt.So war laut einem Bericht des "Standard" über die Webseite des Wirtschaftsministeriums ein Register einsehbar, in dem den NEOS zufolge unter anderem Wohnadressen und Geburtstage von rund einer Million Österreicher gelistet waren. Besonders brisant: Obwohl es sich um Privateanschriften handele, finde sich auch Angaben zum Steuerprozedere der Betroffenen. "Von Bundespräsident Alexander Van der Bellen abwärts" würden sich auch die Daten zahlreicher prominenter Personen und Spitzenpolitiker darin finden.Iwona Laub von "epicenter.works" erklärte gegenüber der Zeitung, dass rund 100 Nationalratsabgeordnete sowie acht Regierungsmitglieder in der Datenbank verzeichnet waren. Die NEOS sehen nicht nur das Wirtschaftsministerium sondern auch das Finanzministerium von Gernot Blümel (ÖVP) und die Härtefallfonds-App der Wirtschaftskammer in der Verantwortung.Seitens der WKO heißt es in einer Stellungnahme, dass bei der Programmierung der App alle datenschutzrechliche Vorgaben einhalten wurden und diese vor dem Start "von einer externen Sicherheitsfirma speziell überprüft und auf Schwachstellen untersucht" wurde. "Dabei wurden keine Lücken festgestellt."Das Ergänzungsregister für sonstige Betroffene (ERsB) stehe "nicht im Verantwortungsbereich der Wirtschaftskammer". Es bestünden auch keine technischen Schnittstellen zur Härtefallfonds-App.Das Wirtschaftsministerium ließwissen, dass das betroffene Register schon seit Jahren in dieser Form bestehe und im Zuge des Härtefallfonds keinerlei Veränderungen vorgenommen worden wären. Auch Iwona Laub erklärte, dass es das ERsB wohl schon seit rund 16 Jahren gebe. Wieso die Datensammlung allerdings öffentlich einsehbar gewesen sei, "ist uns nicht klar", so Laub zum "Standard". NEOS-Abgeordneter Douglas Hoyos erklärte gegenüber der Zeitung ebenfalls, dass das Ergänzungsregister nicht neu sei, bisher aber "unscheinbar" gewesen sei. Erst aufgrund der Abwicklung des Härtefallfonds sei es in den Vordergrund getreten.Näheres zu dem ihrer Beschreibung nach "massiven Datenschutz-Leck" wollen Hoyos und NGO-CEO Thomas Lohninger am Freitag ab 10.30 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt geben.wird aktuell berichten.